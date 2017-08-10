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中国新债：国开行下周二将增发至多290亿元三期债，期限1/3/10年
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2017年8月10日 / 上午10点19分 / 4 天前

中国新债：国开行下周二将增发至多290亿元三期债，期限1/3/10年

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月10日 - 中国国家开发银行         周四公告，包括商业银行柜台追加发
行在内，将于下周二(15日)增发至多290亿元人民币三期债，期限为一年、三年和10年。
    
    上述三期债为该行今年第七期               、第五期               和第10期CN1
70210=CFXS的增发债，票面利率为3.53%、3.88%和4.04%。其中一年和三年品种可各追加不
超过50亿元和10亿元的柜台债。
    
    具体发行条款如下：
    
                            2017年第7/5/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：30亿；3年：60亿；10年：140亿
    柜台分销追加上限  1年：50亿；3年：10亿
    期限/计息方式     1/3/10年固息
    首场招标时间      8月15日9:30-10:30
    柜台债追加时间    8月15日10:30-10:50
    招标方式          单一价格(荷兰式)
    缴款日            1/3年：8月18日；10年：8月17日
    起息日            1年：2017/7/11；3年：2017/4/19
                      10年：2017/4/10
    分销期            1/3年：8/16-8/18(银行间)
                             8/16-8/17(商业银行柜台)
                      10年：8/16-8/17
    上市日            1/3年：8月22日；10年：8月21日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 屈桂娟)

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