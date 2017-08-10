中国新债：国开行下周二将增发至多290亿元三期债，期限1/3/10年

路透上海8月10日 - 中国国家开发银行 周四公告，包括商业银行柜台追加发 行在内，将于下周二(15日)增发至多290亿元人民币三期债，期限为一年、三年和10年。 上述三期债为该行今年第七期 、第五期 和第10期CN1 70210=CFXS的增发债，票面利率为3.53%、3.88%和4.04%。其中一年和三年品种可各追加不 超过50亿元和10亿元的柜台债。 具体发行条款如下： 2017年第7/5/10期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：30亿；3年：60亿；10年：140亿 柜台分销追加上限 1年：50亿；3年：10亿 期限/计息方式 1/3/10年固息 首场招标时间 8月15日9:30-10:30 柜台债追加时间 8月15日10:30-10:50 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 1/3年：8月18日；10年：8月17日 起息日 1年：2017/7/11；3年：2017/4/19 10年：2017/4/10 分销期 1/3年：8/16-8/18(银行间) 8/16-8/17(商业银行柜台) 10年：8/16-8/17 上市日 1/3年：8月22日；10年：8月21日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 屈桂娟)