中国新债：国开行下周二将招标发行至多253亿元三期债，期限1/2/3年

路透上海2月28日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(3月6日)招标 发行三期固息债，包括向商业银行柜台追加发行在内，发行总额不超过253亿元人民币，期 限包括一、二和三年。 上述三期债中，一年和两年品种为国开行今年第一期 和第二期CN1802 02=CFXS的增发债，票面利率分别为4.14%和4.53%；三年品种为今年第三期新发债，将自周 四（3月1日）起开展预发行交易，预发行交易期间为3月1日-3月5日。 本次一、二和三年期债券可向商业银行柜台追加发行上限分别是56亿元、13亿元和14亿 元。 具体发行条款如下： 2018年1期增发和2期增发/2018年3期新发 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：60亿；2年：40亿；3年：70亿 银行柜台追加上限 1年：56亿；2年：13亿；3年：14亿 期限/计息方式 1/2/3年固息 首场招标时间 3月6日9:30-10:30 追加发行时间 首场投标结束后20分钟内 招标方式 单一价格/利率（荷兰式） 缴款日 3月9日 起息日 1年：2018/1/29；2年：2018/2/7 3年：2018/3/9 分销期 3月7日-3月9日(银行间市场) 3月7日-3月8日(商业银行柜台) 上市日 3月13日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；2/3年：0.05% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞； 审校 林高丽)