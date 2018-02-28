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February 28, 2018 / 5:03 AM / a day ago

中国新债：国开行下周二将招标发行至多253亿元三期债，期限1/2/3年

2 分钟阅读

    路透上海2月28日 - 中国国家开发银行         周三公告，将于下周二(3月6日)招标
发行三期固息债，包括向商业银行柜台追加发行在内，发行总额不超过253亿元人民币，期
限包括一、二和三年。
    
    上述三期债中，一年和两年品种为国开行今年第一期               和第二期CN1802
02=CFXS的增发债，票面利率分别为4.14%和4.53%；三年品种为今年第三期新发债，将自周
四（3月1日）起开展预发行交易，预发行交易期间为3月1日-3月5日。
    
    本次一、二和三年期债券可向商业银行柜台追加发行上限分别是56亿元、13亿元和14亿
元。        
    
    具体发行条款如下：
    
                   2018年1期增发和2期增发/2018年3期新发
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：60亿；2年：40亿；3年：70亿
    银行柜台追加上限  1年：56亿；2年：13亿；3年：14亿
    期限/计息方式     1/2/3年固息
    首场招标时间      3月6日9:30-10:30
    追加发行时间      首场投标结束后20分钟内
    招标方式          单一价格/利率（荷兰式）
    缴款日            3月9日
    起息日            1年：2018/1/29；2年：2018/2/7
                      3年：2018/3/9
    分销期            3月7日-3月9日(银行间市场)
                      3月7日-3月8日(商业银行柜台)
    上市日            3月13日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；2/3年：0.05%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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