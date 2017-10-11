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中国新债：国开行下周二将招标发行至多281亿元三期债，期限1/3/10年
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2017年10月11日 / 早上6点46分 / 10 天内

中国新债：国开行下周二将招标发行至多281亿元三期债，期限1/3/10年

2 分钟阅读

    路透上海10月11日 - 中国国家开发银行         周三公告，将于下周二(17日)招标发
行至多281亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年；其中一年期可追加发行不
超过21亿元，用于商业银行柜台分销。
    
    上述一年期债为国开行今年第11期新发债，三年和10年期品种为该行今年第九期CN170
209=CFXS和第15期               的增发债，票面利率分别为4.14%和4.24%。
    
    首场招标结束后，国开行有权向工商银行、农业银行、中国银行三家承办银行追加发行
分别不超过3亿元、15亿元、3亿元的上述一年期债券；该期债还将于10月12日至10月16日开
展预发行交易。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第11期新发债和第9/15期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：50亿；3年：60亿；10年：150亿
    追加发行上限      1年：21亿元
    期限/计息方式     1/3/10年固息
    招标时间          1/3/10年：10月17日9:30-10:30
    追加发行时间      1年：首场招标结束后20分钟
    招标方式          单一利率/价格（荷兰式）
    缴款日            1年：10月20日；3/10年：10月19日
    起息日            1年：2017/10/20；3年：2017/9/11；
                      10年：2017/8/24
    分销期            1年：10/18-10/20
                      3/10年：10/18-10/19
    上市日            1年：10月24日；3/10年：10月23日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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