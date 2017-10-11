中国新债：国开行下周二将招标发行至多281亿元三期债，期限1/3/10年

路透上海10月11日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(17日)招标发 行至多281亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年；其中一年期可追加发行不 超过21亿元，用于商业银行柜台分销。 上述一年期债为国开行今年第11期新发债，三年和10年期品种为该行今年第九期CN170 209=CFXS和第15期 的增发债，票面利率分别为4.14%和4.24%。 首场招标结束后，国开行有权向工商银行、农业银行、中国银行三家承办银行追加发行 分别不超过3亿元、15亿元、3亿元的上述一年期债券；该期债还将于10月12日至10月16日开 展预发行交易。 具体发行条款如下： 2017年第11期新发债和第9/15期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：50亿；3年：60亿；10年：150亿 追加发行上限 1年：21亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 1/3/10年：10月17日9:30-10:30 追加发行时间 1年：首场招标结束后20分钟 招标方式 单一利率/价格（荷兰式） 缴款日 1年：10月20日；3/10年：10月19日 起息日 1年：2017/10/20；3年：2017/9/11； 10年：2017/8/24 分销期 1年：10/18-10/20 3/10年：10/18-10/19 上市日 1年：10月24日；3/10年：10月23日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)