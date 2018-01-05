中国新债：国开行下周二将招标增发至多171亿元两期债，期限一和三年

路透上海1月5日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(9日)招标增发 两期固息债，包括商业银行柜台追加发行在内，发行总量不超过171亿元人民币，期限包括 一年和三年。 上述两期债为国开行2017年第11期 和第九期 的增发债 ，票面利率为3.83%和4.14%。其中一年期可向农行、中行柜台追加发行至多53亿元，三年期 柜台上限为8亿元。 具体发行条款如下： 2017年第11/9期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：40亿；3年：70亿 银行柜台追加上限 1年：53亿；3年：8亿 期限/计息方式 1/3年固息 招标时间 1月9日9:30-10:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 1月12日 起息日 1年：2017/10/20；3年：2017/9/11 分销期 1月10日-1月12日 上市日 1月16日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)