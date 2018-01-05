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中国新债：国开行下周二将招标增发至多171亿元两期债，期限一和三年
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January 5, 2018 / 9:01 AM / a day ago

中国新债：国开行下周二将招标增发至多171亿元两期债，期限一和三年

1 分钟阅读

    路透上海1月5日 - 中国国家开发银行         周五公告，将于下周二(9日)招标增发
两期固息债，包括商业银行柜台追加发行在内，发行总量不超过171亿元人民币，期限包括
一年和三年。
    
    上述两期债为国开行2017年第11期               和第九期               的增发债
，票面利率为3.83%和4.14%。其中一年期可向农行、中行柜台追加发行至多53亿元，三年期
柜台上限为8亿元。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第11/9期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：40亿；3年：70亿
    银行柜台追加上限  1年：53亿；3年：8亿
    期限/计息方式     1/3年固息
    招标时间          1月9日9:30-10:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            1月12日
    起息日            1年：2017/10/20；3年：2017/9/11
    分销期            1月10日-1月12日                      
    上市日            1月16日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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