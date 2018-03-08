中国新债：国开行下周二将招标增发至多230亿元三期债，期限1/3/10年

路透上海3月8日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(13日)招标增发 三期固息债，发行总额不超过230亿元人民币，期限包括一、三和10年。 上述三期债为该行今年第一期 、第三期和第五期品种 的增发债，三期债票面利率分别为4.14%、4.62%和4.88%。 具体发行条款如下： 2018年1期/3期/5期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：60亿；3年：80亿；10年：90亿 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 1/3年：3月13日9:30-10:30；10年：9:30-11:10 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 3月15日 起息日 1年：2018/1/29；3年：2018/3/9 10年：2018/2/9 分销期 3月14日-3月15日 上市日 3月19日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)