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March 8, 2018 / 9:35 AM / 更新于 a day ago

中国新债：国开行下周二将招标增发至多230亿元三期债，期限1/3/10年

1 分钟阅读

    路透上海3月8日 - 中国国家开发银行         周四公告，将于下周二(13日)招标增发
三期固息债，发行总额不超过230亿元人民币，期限包括一、三和10年。
    
    上述三期债为该行今年第一期               、第三期和第五期品种               
的增发债，三期债票面利率分别为4.14%、4.62%和4.88%。
             
    具体发行条款如下：
    
                   2018年1期/3期/5期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：60亿；3年：80亿；10年：90亿 
    期限/计息方式     1/3/10年固息
    招标时间          1/3年：3月13日9:30-10:30；10年：9:30-11:10     
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            3月15日
    起息日            1年：2018/1/29；3年：2018/3/9
                      10年：2018/2/9                      
    分销期            3月14日-3月15日                       
    上市日            3月19日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
 

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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