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中国新债：国开行下周二将招标增发至多270亿元三期债，期限1/5/10年
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2017年9月21日 / 早上6点32分 / 1 个月内

中国新债：国开行下周二将招标增发至多270亿元三期债，期限1/5/10年

1 分钟阅读

    路透上海9月21日 - 中国国家开发银行         周四公告，将于下周二(26日)招标增
发至多270亿元人民币三期固息债，期限包括一年、五年和10年。
    
    上述三期债为该行今年第七期               、第六期               和第15期CN1
70215=CFXS的增发债，票面利率为3.53%、4.02%和4.24%。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第7/6/15期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：50亿；5年：70亿；10年：150亿
    期限/计息方式     1/5/10年固息
    招标时间          9月26日9:30-10:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            10月9日
    起息日            1年：2017/7/11；5年：2017/4/17
                      10年：2017/8/24
    分销期            9月27日-10月9日
    上市日            10月11日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；5年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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