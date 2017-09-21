中国新债：国开行下周二将招标增发至多270亿元三期债，期限1/5/10年

路透上海9月21日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(26日)招标增 发至多270亿元人民币三期固息债，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第七期 、第六期 和第15期CN1 70215=CFXS的增发债，票面利率为3.53%、4.02%和4.24%。 具体发行条款如下： 2017年第7/6/15期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：50亿；5年：70亿；10年：150亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 9月26日9:30-10:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 10月9日 起息日 1年：2017/7/11；5年：2017/4/17 10年：2017/8/24 分销期 9月27日-10月9日 上市日 10月11日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；5年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)