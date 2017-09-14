中国新债：国开行下周二将招标增发至多286亿元三期债，期限1/5/10年

路透上海9月14日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(9月19日)招标 发行至多286亿元人民币三期债，期限含一年、五年和10年。其中一年期可向工商银行、农 业银行、中国银行追加共发行不超过46亿元，用于柜台分销。 上述三期债中分别为该行今年第七期 、第六期 和第15 期 的增发债，票面利率为3.53%、4.02%和4.24%。 具体发行条款如下： 2017年第7/6/15期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：30亿，可追加不超过46亿元柜台债 5年：60亿；10年：150亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 首场招标时间 9月19日9:30-10:30 柜台债追加时间 9月19日10:30-10:50 招标方式 单一价格（荷兰式）/追加为数量招标 缴款日 1年：9月22日；5/10年：9月21日 起息日 1年：2017/7/11；5年：2017/4/17 10年：2017/8/24 分销期 1年：9/20-9/22(银行间)；9/20-9/21(柜台) 5/10年：9/20-9/21 上市日 1年：9月26日；5/10年：9月25日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；5年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞； 审校 林高丽)