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January 17, 2018 / 6:26 AM / 2 days ago

中国新债：国开行下周二招标发至多178亿元两期债，一年新券明起预发行

2 分钟阅读

    路透北京1月17日 - 中国国家开发银行         周三公告，将于下周二(23日)招标发
行两期固息债，包括商业银行柜台追加发行在内，发行总量不超过178亿元人民币，期限包
括一年和三年。
    
    上述两期债中，一年期为国开行今年第一期固息债，代码180201，将自明日起开展预发
行交易，预发行交易期间为1月18-22日；三年期为2017年第九期               的增发债
，票面利率4.14%。
    
    其中一年期可向工商银行、中国银行和南京银行柜台追加发行至多26亿元，三年期则可
向工商银行和南京银行追加发行不超过2亿元。
    
    具体发行条款如下：
    
                  2018年第一期新发债和2017年第九期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：70亿；3年：80亿    
    银行柜台追加上限  1年：26亿；3年：2亿
    期限/计息方式     1/3年固息
    首场招标时间      1月23日9:30-10:30
    追加发行时间      首场投标结束后20分钟内
    招标方式          单一利率/价格（荷兰式）
    缴款日            1月29日
    起息日            1年：2018/1/29；3年：2017/9/11
    分销期            1月24日-1月29日                      
    上市日            1月31日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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