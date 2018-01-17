中国新债：国开行下周二招标发至多178亿元两期债，一年新券明起预发行

路透北京1月17日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(23日)招标发 行两期固息债，包括商业银行柜台追加发行在内，发行总量不超过178亿元人民币，期限包 括一年和三年。 上述两期债中，一年期为国开行今年第一期固息债，代码180201，将自明日起开展预发 行交易，预发行交易期间为1月18-22日；三年期为2017年第九期 的增发债 ，票面利率4.14%。 其中一年期可向工商银行、中国银行和南京银行柜台追加发行至多26亿元，三年期则可 向工商银行和南京银行追加发行不超过2亿元。 具体发行条款如下： 2018年第一期新发债和2017年第九期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：70亿；3年：80亿 银行柜台追加上限 1年：26亿；3年：2亿 期限/计息方式 1/3年固息 首场招标时间 1月23日9:30-10:30 追加发行时间 首场投标结束后20分钟内 招标方式 单一利率/价格（荷兰式） 缴款日 1月29日 起息日 1年：2018/1/29；3年：2017/9/11 分销期 1月24日-1月29日 上市日 1月31日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；审校 张喜良)