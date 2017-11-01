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中国新债：国开行下周二招标发行至多300亿五期债，期限1-10年
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2017年11月1日 / 凌晨5点38分 / 1 天前

中国新债：国开行下周二招标发行至多300亿五期债，期限1-10年

2 分钟阅读

    路透上海11月1日 - 中国国家开发银行         周三公告，将于下周二(7日)招标发行
至多300元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。
    
    上述五年品种为该行今年第12期新发债，一、三、七和10年品种分别为该行今年第11期
、第九期               、第八期               和第15期               的增发债，
票面利率分别为3.83%、4.14%、4.30%和4.24%。
    
    本次新发的五年品种为预发行交易的标的债券，预发行交易时间为11月2日-6日。限额
管理方面，因当期债券计划发行量不低于35亿元，单家参与机构净卖出余额不得超过该只债
券当期计划发行量的3%。
    
    具体发行条款如下：
    
                 2017年第11/9/8/15期增发债和第12期新发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：40亿；3年：50亿；5年：60亿元
                      7年：30亿；10年：120亿
    期限/计息方式     1/3/5/7/10年固息
    招标时间          1/3/5年：11月7日9:30-10:30
                      7/10年：11月7日9:30-11:10
    招标方式          单一价格或利率（荷兰式）
    缴款日            11月9日
    起息日            1年：2017/10/20；3年：2017/9/11；
                      5年：2017/11/9；7年：2017/8/21；
                      10年：2017/8/24
    分销期            11月8日-11月9日
    上市日            11月13日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%；
                      5/7年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)

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