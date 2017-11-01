中国新债：国开行下周二招标发行至多300亿五期债，期限1-10年

路透上海11月1日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(7日)招标发行 至多300元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。 上述五年品种为该行今年第12期新发债，一、三、七和10年品种分别为该行今年第11期 、第九期 、第八期 和第15期 的增发债， 票面利率分别为3.83%、4.14%、4.30%和4.24%。 本次新发的五年品种为预发行交易的标的债券，预发行交易时间为11月2日-6日。限额 管理方面，因当期债券计划发行量不低于35亿元，单家参与机构净卖出余额不得超过该只债 券当期计划发行量的3%。 具体发行条款如下： 2017年第11/9/8/15期增发债和第12期新发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：40亿；3年：50亿；5年：60亿元 7年：30亿；10年：120亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：11月7日9:30-10:30 7/10年：11月7日9:30-11:10 招标方式 单一价格或利率（荷兰式） 缴款日 11月9日 起息日 1年：2017/10/20；3年：2017/9/11； 5年：2017/11/9；7年：2017/8/21； 10年：2017/8/24 分销期 11月8日-11月9日 上市日 11月13日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%； 5/7年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)