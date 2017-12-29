中国新债：国开行下周二招标增发至多120亿元两期债，期限一年和七年

路透上海12月29日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(2018年1月2 日)招标增发两期固息债，发行总量不超过120亿元，期限包括一年和七年。 上述两期债分别为国开行2017年第11期 和第八期 的增 发债，票面利率为3.83%和4.30%。 具体发行条款如下： 2017年第11/8期增发债 ------------------------------------------------------------ 招标上限 各为60亿元 期限/计息方式 1/7年固息 招标时间 2018年1月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 2018年1月4日 起息日 1年：2017/10/20；7年：2017/8/21 分销期 2018年1月3日-1月4日 上市日 2018年1月8日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；7年：0.10% -----------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞； 审校 林高丽)