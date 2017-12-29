FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国新债：国开行下周二招标增发至多120亿元两期债，期限一年和七年
频道
专题
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
半岛局势
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
深度分析
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
中国财经
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 29, 2017 / 2:54 AM / a day ago

中国新债：国开行下周二招标增发至多120亿元两期债，期限一年和七年

1 分钟阅读

    路透上海12月29日 - 中国国家开发银行         周五公告，将于下周二(2018年1月2
日)招标增发两期固息债，发行总量不超过120亿元，期限包括一年和七年。 
    
    上述两期债分别为国开行2017年第11期               和第八期               的增
发债，票面利率为3.83%和4.30%。        
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第11/8期增发债
    ------------------------------------------------------------
    招标上限          各为60亿元
    期限/计息方式     1/7年固息
    招标时间          2018年1月2日14:30-15:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            2018年1月4日
    起息日            1年：2017/10/20；7年：2017/8/21
    分销期            2018年1月3日-1月4日                      
    上市日            2018年1月8日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；7年：0.10%
    -----------------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below