中国新债：国开行下周二招标增发至多176亿元四期债，期限1/3/5/7年

路透上海11月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发四期固息债，包含柜台债追加发行在内，发行总量不超过176亿元，期限一、三、五和七 年。值得注意的是，本次发行中以往的主力品种10年期并未现身。 上述1-7年债分别为国开行今年第11期 、第九期 、第1 2期 和第八期 的增发债，票面利率为3.83%、4.14%、4.44% 、4.30%。 其中，一年期招标结束后可追加发行，用于柜台分销；首场招标结束后，国开行有权向 工商银行、农业银行、中国银行各追加发行不超过3亿元、40亿元和3亿元。 具体发行条款如下： 2017年第11/9/12/8期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：20亿；3/5年：40亿；7年：30亿 追加发行上限 1年：46亿元 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 首场招标时间 11月28日9:30-10:30 追加招标时间 1年：首场招标结束后20分钟 招标方式 单一价格（荷兰式）/追加为数量招标 缴款日 1年：12月6日；3/5/7年：12月1日 起息日 1年：2017/10/20；3年：2017/9/11； 5年：2017/11/9；7年：2017/8/21 分销期 1年：11月29日-12月6日； 3/5/7年：11月29日-12月1日 上市日 1年：12月8日；3/5/7年：12月5日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%；5/7年：0.10% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)