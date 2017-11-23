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中国新债：国开行下周二招标增发至多176亿元四期债，期限1/3/5/7年
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2017年11月23日 / 上午9点41分 / 更新于 1 天前

中国新债：国开行下周二招标增发至多176亿元四期债，期限1/3/5/7年

2 分钟阅读

    路透上海11月23日 - 中国国家开发银行         周四公告，将于下周二(28日)招标增
发四期固息债，包含柜台债追加发行在内，发行总量不超过176亿元，期限一、三、五和七
年。值得注意的是，本次发行中以往的主力品种10年期并未现身。
    
    上述1-7年债分别为国开行今年第11期               、第九期               、第1
2期               和第八期               的增发债，票面利率为3.83%、4.14%、4.44%
、4.30%。
    
    其中，一年期招标结束后可追加发行，用于柜台分销；首场招标结束后，国开行有权向
工商银行、农业银行、中国银行各追加发行不超过3亿元、40亿元和3亿元。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第11/9/12/8期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：20亿；3/5年：40亿；7年：30亿
    追加发行上限      1年：46亿元
    期限/计息方式     1/3/5/7年固息
    首场招标时间      11月28日9:30-10:30
    追加招标时间      1年：首场招标结束后20分钟
    招标方式          单一价格（荷兰式）/追加为数量招标
    缴款日            1年：12月6日；3/5/7年：12月1日
    起息日            1年：2017/10/20；3年：2017/9/11；
                      5年：2017/11/9；7年：2017/8/21
    分销期            1年：11月29日-12月6日；
                      3/5/7年：11月29日-12月1日
    上市日            1年：12月8日；3/5/7年：12月5日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%；5/7年：0.10%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞；审校 张喜良)

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