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中国新债：国开行下周二招标增发至多310亿元五期债，期限1-10年
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2017年11月17日 / 凌晨2点50分 / 1 天前

中国新债：国开行下周二招标增发至多310亿元五期债，期限1-10年

2 分钟阅读

    路透北京11月17日 - 中国国家开发银行         周五公告，将于下周二(21日)招标增
发四期固息金融债，发行总量不超过260亿元人民币，期限一、五、七和10年。该行此前已
公告称当日还将招标增发今年第三期绿色金融债，期限三年，包括追加发行在内发行总量不
超过50亿元。
    
    上述一、五、七和10年四期债分别为国开行今年第三期               、第12期CN17
0212=CFXS、第八期               和第15期               增发债，票面利率为3.20%
、4.44%、4.30%、4.24%。
    
    三年期则为国开行今年第三期绿色金融债                增发，票面利率4.19%；该
期债并在11月16日-20日开展预发行交易。            
    
    具体发行条款如下：
    
              2017年第3/12/8/15期和第三期绿色债增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：150亿；3年：44亿；5年：30亿
                      7年：30亿；10年：50亿
    追加发行上限：    3年期可追加6亿元
    期限/计息方式     1/3/5/7/10年固息
    首场招标时间      1/3/5年：11月21日9:30-10:30
                      7/10年：11月21日9:30-11:10
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            1/5/7/10年：11月23日；3年：11月24日
    起息日            1年：2017/1/23；3年：2017/9/15；
                      5年：2017/11/9；7年：2017/8/21；10年：2017/8/24
    分销期            1/5/7/10年：11月22日-11月23日；
                      3年：11月22日-11月24日
    上市日            1/5/7/10年：11月27日；3年：11月28日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1/3年：无；5/7年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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