中国新债：国开行下周二招标增发至多310亿元五期债，期限1-10年

路透北京11月17日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(21日)招标增 发四期固息金融债，发行总量不超过260亿元人民币，期限一、五、七和10年。该行此前已 公告称当日还将招标增发今年第三期绿色金融债，期限三年，包括追加发行在内发行总量不 超过50亿元。 上述一、五、七和10年四期债分别为国开行今年第三期 、第12期CN17 0212=CFXS、第八期 和第15期 增发债，票面利率为3.20% 、4.44%、4.30%、4.24%。 三年期则为国开行今年第三期绿色金融债 增发，票面利率4.19%；该 期债并在11月16日-20日开展预发行交易。 具体发行条款如下： 2017年第3/12/8/15期和第三期绿色债增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：150亿；3年：44亿；5年：30亿 7年：30亿；10年：50亿 追加发行上限： 3年期可追加6亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 首场招标时间 1/3/5年：11月21日9:30-10:30 7/10年：11月21日9:30-11:10 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 1/5/7/10年：11月23日；3年：11月24日 起息日 1年：2017/1/23；3年：2017/9/15； 5年：2017/11/9；7年：2017/8/21；10年：2017/8/24 分销期 1/5/7/10年：11月22日-11月23日； 3年：11月22日-11月24日 上市日 1/5/7/10年：11月27日；3年：11月28日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1/3年：无；5/7年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；审校 张喜良)