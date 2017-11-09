中国新债：国开行下周二招标增发至多355.38亿元五期债，期限1-10年

路透上海11月9日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(14日)招标发 行五期固息债，包含柜台债追加发行在内，发行总量不超过355.38亿元，期限一、三、五、 七、10年。 上述一至10年债分别为国开行今年第11期 、第九期 、 第12期 、第八期 和第15期 增发债，票面 利率为3.83%、4.14%、4.44%、4.30%、4.24%。 其中，一年和三年期招标结束后可追加发行，用于柜台分销。首场招标结束后，国开行 有权向工商银行、农业银行、中国银行各追加发行不超过3亿元、25亿元和3亿元的一年期债 券，三年期可分别向上述三家银行追加不超过3亿元、3.38亿元和3亿元。 具体发行条款如下： 2017年第11/9/12/8/15期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：40亿；3年：55亿；5年：60亿元 7年：40亿；10年：120亿 追加发行上限 1年：31亿元；3年：9.38亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 首场招标时间 1/3/5年：11月14日9:30-10:30 7/10年：11月14日9:30-11:10 追加招标时间 1/3年：首场招标结束后20分钟 招标方式 单一价格或利率（荷兰式） 缴款日 1/3年：11月17日；5/7/10年：11月15日 起息日 1年：2017/10/20；3年：2017/9/11； 5年：2017/11/9；7年：2017/8/21； 10年：2017/8/24 分销期 1/3年：11月15日-11月17日； 5/7/10年：11月15日 上市日 1/3年：11月21日；5/7/10年：11月17日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%； 5/7年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)