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中国新债：国开行下周二招标增发至多50亿元三年绿债，明起预发行
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2017年11月15日 / 早上6点27分 / 1 天前

中国新债：国开行下周二招标增发至多50亿元三年绿债，明起预发行

1 分钟阅读

    路透北京11月15日 - 中国国家开发银行         周三公告，将于下周二(21日)面向境
内外投资者招标增发三年期固息债，包含柜台债追加发行在内，发行总量不超过50亿元人民
币，并将在11月16日-20日开展预发行交易。
    
    公告显示，该期债为国开行今年第三期                绿色金融债增发，票面利率4.
19%。
    
     此外，首场招标结束后，国开行有权向工商银行、农业银行、中国银行各追加发行分
别不超过2亿元。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第三期绿色金融债增发
    ---------------------------------------------------
    招标上限          44亿元
    追加发行上限      6亿元
    期限/计息方式     三年固息
    首场招标时间      11月21日9:30-10:30
    追加招标时间      11月21日10:50-11:10
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            11月24日
    起息日            2017/9/15
    分销期            11月22日-11月24日；
    上市日            11月28日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            无
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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