中国新债：国开行下周二招标增发至多50亿元三年绿债，明起预发行

路透北京11月15日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(21日)面向境 内外投资者招标增发三年期固息债，包含柜台债追加发行在内，发行总量不超过50亿元人民 币，并将在11月16日-20日开展预发行交易。 公告显示，该期债为国开行今年第三期 绿色金融债增发，票面利率4. 19%。 此外，首场招标结束后，国开行有权向工商银行、农业银行、中国银行各追加发行分 别不超过2亿元。 具体发行条款如下： 2017年第三期绿色金融债增发 --------------------------------------------------- 招标上限 44亿元 追加发行上限 6亿元 期限/计息方式 三年固息 首场招标时间 11月21日9:30-10:30 追加招标时间 11月21日10:50-11:10 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 11月24日 起息日 2017/9/15 分销期 11月22日-11月24日； 上市日 11月28日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 无 ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)