中国新债：国开行下周四将发行至多110亿元两期债，期限五和七年

路透上海8月11日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(17日)招标发 行至多110亿元人民币两期债，期限为五年和七年，其中七年品种为预发行标的券。 上述七年品种为该行今年第八期新发债，预发行交易期间为8月14日-16日；五年品种为 该行今年第六期 增发债，票面利率为4.02%。 具体发行条款如下： 2017年第六期增发债和第八期新发债 --------------------------------------------------- 招标上限 5年：70亿；7年：40亿 期限/计息方式 1/3/10年固息 首场招标时间 8月17日14:30-15:30 招标方式 单一价格或利率(荷兰式) 缴款日 8月21日 起息日 5年：2017/4/17；7年：2017/8/21 分销期 8/18-8/21 上市日 8月23日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 0.10% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 杨淑祯)