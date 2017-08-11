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3 天前
中国新债：国开行下周四将发行至多110亿元两期债，期限五和七年
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2017年8月11日 / 早上7点15分 / 3 天前

中国新债：国开行下周四将发行至多110亿元两期债，期限五和七年

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透上海8月11日 - 中国国家开发银行         周五公告，将于下周四(17日)招标发
行至多110亿元人民币两期债，期限为五年和七年，其中七年品种为预发行标的券。
    
    上述七年品种为该行今年第八期新发债，预发行交易期间为8月14日-16日；五年品种为
该行今年第六期               增发债，票面利率为4.02%。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第六期增发债和第八期新发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          5年：70亿；7年：40亿
    期限/计息方式     1/3/10年固息
    首场招标时间      8月17日14:30-15:30
    招标方式          单一价格或利率(荷兰式)
    缴款日            8月21日
    起息日            5年：2017/4/17；7年：2017/8/21
    分销期            8/18-8/21
    上市日            8月23日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            0.10%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞；审校 杨淑祯)

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