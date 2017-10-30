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中国新债：国开行周二发行规模上限调降至200亿元，其余条款维持不变
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2017年10月30日 / 上午9点41分 / 1 天前

中国新债：国开行周二发行规模上限调降至200亿元，其余条款维持不变

1 分钟阅读

    路透北京10月30日 - 中国国家开发银行         周一发布发行计划调整公告称，将于
周二(31日)招标增发至多200亿元人民币三期固息债，期限一年、五年和10年；原计划发行
规模为280亿元。
    
    上述三期债为该行今年第11期               、第六期               和第15期CN1
70215=CFXS的增发债，票面利率分别为3.83%、4.02%和4.24%。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第11/6/15期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：40亿；5年：50亿；10年：110亿
    期限/计息方式     1/5/10年固息
    招标时间          10月31日9:30-10:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            11月2日
    起息日            1年：2017/10/20；5年：2017/4/17
                      10年：2017/8/24
    分销期            11月1日-11月2日
    上市日            11月6日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；5年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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