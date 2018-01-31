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January 31, 2018 / 4:02 AM / in 3 days

中国新债：国开行周四将发行至多230亿元三期固息债，含六个月贴现债

1 分钟阅读

    路透上海1月31日 - 中国国家开发银行         周三公告，将于周四(2月1日)招标发
行不超过100亿元的贴现债，期限182天。国开行此前已公告，周四同一时间将招标增发两期
固息债，发行总额不超过130亿元人民币，期限包括五年、七年。
    
    上述贴现债为国开行2018年第二期新发贴现债，五、七年为国开行2017年第12期CN170
212=CFXS、第八期               的增发债，票面利率为4.44%和4.30%。
    
    具体发行条款如下：
    
                   2018年第2期贴现债/2017年12/8期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          182天：100亿；5年：80亿；7年：50亿     
    期限/计息方式     182天/5/7年固息
    招标时间          2月1日14:30-15:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            2月5日
    起息日            182天：2018/2/5；
                      5年：2017/11/9；7年：2017/8/21
    分销期            2月2日-2月5日                      
    上市日            2月7日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            182天：无；5/7年：0.10%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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