中国新债：国开行周四将发行至多230亿元三期固息债，含六个月贴现债

路透上海1月31日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于周四(2月1日)招标发 行不超过100亿元的贴现债，期限182天。国开行此前已公告，周四同一时间将招标增发两期 固息债，发行总额不超过130亿元人民币，期限包括五年、七年。 上述贴现债为国开行2018年第二期新发贴现债，五、七年为国开行2017年第12期CN170 212=CFXS、第八期 的增发债，票面利率为4.44%和4.30%。 具体发行条款如下： 2018年第2期贴现债/2017年12/8期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 182天：100亿；5年：80亿；7年：50亿 期限/计息方式 182天/5/7年固息 招标时间 2月1日14:30-15:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 2月5日 起息日 182天：2018/2/5； 5年：2017/11/9；7年：2017/8/21 分销期 2月2日-2月5日 上市日 2月7日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 182天：无；5/7年：0.10% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)