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中国新债：国开行周四将发行至多320亿元四期债，10年品种逾一个月后重启
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January 2, 2018 / 4:12 AM / a day ago

中国新债：国开行周四将发行至多320亿元四期债，10年品种逾一个月后重启

2 分钟阅读

    路透上海1月2日 - 中国国家开发银行         周二公告，将于周四(4日)招标发行总
额不超过320亿元人民币四期债，包括一期91天期(三个月)贴现债券，并重启缺席一级市场
逾一个月的10年期品种。另外两个期限为三年和五年期。
    
    此前国开行发行贴现金融债多集中在2010年前，2017年底因市场对长债需求较差，也增
发过不少剩余期限仅为数月的金融债；10年期品种最近一次发行则是在2017年11月21日。
    
    上述91天期、三年、五年和10年期债券分别为国开行今年第一期贴现债、2017年第九期
               、第12期               ，和第15期               的增发债，后三只
债券票面利率为4.14%、4.44%和4.24%。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2018年第1期贴现债；2017年第9/12/15期增发债
    ---------------------------------------------------------------
    招标上限          91天：100亿；3年：60亿；5年：70亿；10年90亿
    期限/计息方式     贴现；3/5/10年固息
    招标时间          91天/3/5年：1月4日14:30-15:30；
                      10年：14:30-16:10
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            1月8日
    起息日            贴现：2018/1/8；3年：2017/9/11
                      5年：2017/11/9；10年：2017/8/24
    分销期            1月5日-1月8日                      
    上市日            1月10日
    基本承销额        无
    付息频率          3/5/10：按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            贴现：无；3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
    --------------------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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