中国新债：国开行周四将发行至多320亿元四期债，10年品种逾一个月后重启

路透上海1月2日 - 中国国家开发银行 周二公告，将于周四(4日)招标发行总 额不超过320亿元人民币四期债，包括一期91天期(三个月)贴现债券，并重启缺席一级市场 逾一个月的10年期品种。另外两个期限为三年和五年期。 此前国开行发行贴现金融债多集中在2010年前，2017年底因市场对长债需求较差，也增 发过不少剩余期限仅为数月的金融债；10年期品种最近一次发行则是在2017年11月21日。 上述91天期、三年、五年和10年期债券分别为国开行今年第一期贴现债、2017年第九期 、第12期 ，和第15期 的增发债，后三只 债券票面利率为4.14%、4.44%和4.24%。 具体发行条款如下： 2018年第1期贴现债；2017年第9/12/15期增发债 --------------------------------------------------------------- 招标上限 91天：100亿；3年：60亿；5年：70亿；10年90亿 期限/计息方式 贴现；3/5/10年固息 招标时间 91天/3/5年：1月4日14:30-15:30； 10年：14:30-16:10 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 1月8日 起息日 贴现：2018/1/8；3年：2017/9/11 5年：2017/11/9；10年：2017/8/24 分销期 1月5日-1月8日 上市日 1月10日 基本承销额 无 付息频率 3/5/10：按年 发行人增发权利 保留 承揽费 贴现：无；3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% --------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)