中国新债：国开行周四将在上交所招标增发80亿两期债，期限两年和五年

路透上海10月11日 - 中国国家开发银行 近日公告，将于周四(12日)在上海证 券交易所招标增发总量不超过80亿元人民币两期固息债，期限两年和五年。 上述两期债分别为国开行2017年交易所第一期 和第二期 金 融债的增发，票面利率分别为3.78%和3.91%。 除银行间市场外，国开行自2013年起开始在上海证券交易所发行金融债，今年4月13日 又首次在深交所发行政策性金融债。据路透统计，截至目前，今年以来国开债在交易所市场 发行债券累计545.5亿元。 具体发行条款如下： 2017年交易所第1/2期增发债 ------------------------------------------ 发行上限 2年：50亿元；5年：30亿元 期限/计息方式 2/5年固息 招标时间 10月12日下午14:30-15:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 10月17日 起息日 4月6日 分销期 10/13-10/16 上市日 10月18日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 2年：0.05%；5年：0.10% ------------------------------------------ (完) 参看详情，可点选上海证券交易所 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)