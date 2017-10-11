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中国新债：国开行周四将在上交所招标增发80亿两期债，期限两年和五年
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2017年10月11日 / 早上7点32分 / 10 天内

中国新债：国开行周四将在上交所招标增发80亿两期债，期限两年和五年

1 分钟阅读

    路透上海10月11日 - 中国国家开发银行         近日公告，将于周四(12日)在上海证
券交易所招标增发总量不超过80亿元人民币两期固息债，期限两年和五年。
    
    上述两期债分别为国开行2017年交易所第一期             和第二期             金
融债的增发，票面利率分别为3.78%和3.91%。
    
    除银行间市场外，国开行自2013年起开始在上海证券交易所发行金融债，今年4月13日
又首次在深交所发行政策性金融债。据路透统计，截至目前，今年以来国开债在交易所市场
发行债券累计545.5亿元。            
    
    具体发行条款如下：

                    2017年交易所第1/2期增发债
    ------------------------------------------
    发行上限        2年：50亿元；5年：30亿元
    期限/计息方式   2/5年固息
    招标时间        10月12日下午14:30-15:30
    招标方式        单一价格（荷兰式）
    缴款日          10月17日
    起息日          4月6日
    分销期          10/13-10/16
    上市日          10月18日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          2年：0.05%；5年：0.10%
    ------------------------------------------
    (完)   

    参看详情，可点选上海证券交易所 here

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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