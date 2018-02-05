中国新债：国开行周四将增发至多220亿元三期固息债，期限1/2/3年

路透上海2月5日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(8日)招标增发三 期固息债，发行总额不超过220亿元人民币，期限包括一、二和三年。 上述三期债分别为国开行今年第一期 和第二期增发债、2017年第九期 CN170209=CFXS增发债，其中一年和三年期票面利率均为4.14%，两年期票面利率4.53%。 具体发行条款如下： 2018年1期和2期增发/2017年9期增发 --------------------------------------------------- 招标上限 1/2年：70亿；3年：80亿 期限/计息方式 1/2/3年固息 招标时间 2月8日14:30-15:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 2月12日 起息日 1年：2018/1/29；2年：2018/2/7 3年：2017/9/11 分销期 2月9日-2月12日 上市日 2月14日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；2/3年：0.05% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)