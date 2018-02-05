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February 5, 2018 / 6:51 AM / in a day

中国新债：国开行周四将增发至多220亿元三期固息债，期限1/2/3年

1 分钟阅读

    路透上海2月5日 - 中国国家开发银行         周一公告，将于周四(8日)招标增发三
期固息债，发行总额不超过220亿元人民币，期限包括一、二和三年。
    
    上述三期债分别为国开行今年第一期               和第二期增发债、2017年第九期
CN170209=CFXS增发债，其中一年和三年期票面利率均为4.14%，两年期票面利率4.53%。
    
    具体发行条款如下：
    
                     2018年1期和2期增发/2017年9期增发
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1/2年：70亿；3年：80亿
    期限/计息方式     1/2/3年固息
    招标时间          2月8日14:30-15:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            2月12日
    起息日            1年：2018/1/29；2年：2018/2/7
                      3年：2017/9/11
    分销期            2月9日-2月12日
    上市日            2月14日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；2/3年：0.05%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞；审校 张喜良)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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