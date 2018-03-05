中国新债：国开行周四将招标发行至多300亿四期金融债，含三个月贴现债

路透上海3月5日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月8日)招标发行 总额不超过300亿元人民币四期金融债，包括91天贴现债及五年、七年和10年固息债。 上述债券分别为该行2018年第四期贴现债，2017年第12期 、2017年第 八期 和2018年第五期 增发债，后三期债票面利率依次为4. 30%、4.44%和4.88% 具体发行条款如下： 2018年第四期贴现/2017年12期/2017年8期/2018年第五期增发 ---------------------------------------------------- 招标上限 91天贴现债：100亿元；5年：80亿 7年：50亿；10年：70亿元 期限/计息方式 5/7/10年固息 招标时间 3月8日 91天/5年/7年：14:30-15:30 10年：14:30-16:10 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 3月12日 起息日 91天：2018/3/12；5年：2017/11/9 7年：2017/8/21;10年：2018/2/9 分销期 3月9日-3月12日 上市日 3月14日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 91天：无；5/7年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 林高丽)