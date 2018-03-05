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March 5, 2018 / 2:39 AM / 2 days ago

中国新债：国开行周四将招标发行至多300亿四期金融债，含三个月贴现债

2 分钟阅读

    路透上海3月5日 - 中国国家开发银行         周一公告，将于周四(3月8日)招标发行
总额不超过300亿元人民币四期金融债，包括91天贴现债及五年、七年和10年固息债。
    
    上述债券分别为该行2018年第四期贴现债，2017年第12期               、2017年第
八期               和2018年第五期               增发债，后三期债票面利率依次为4.
30%、4.44%和4.88%
    
    具体发行条款如下：
    
     2018年第四期贴现/2017年12期/2017年8期/2018年第五期增发
    ----------------------------------------------------
    招标上限          91天贴现债：100亿元；5年：80亿
                      7年：50亿；10年：70亿元
    期限/计息方式     5/7/10年固息
    招标时间          3月8日 91天/5年/7年：14:30-15:30
                                      10年：14:30-16:10
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            3月12日
    起息日            91天：2018/3/12；5年：2017/11/9
                      7年：2017/8/21;10年：2018/2/9                     
    分销期            3月9日-3月12日
    上市日            3月14日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            91天：无；5/7年：0.10%；10年：0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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