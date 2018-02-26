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February 26, 2018 / 4:35 AM / a day ago

中国新债：国开行周四将招标增发至多180亿元三期债，期限2/5/7年

1 分钟阅读

    路透上海2月26日 - 中国国家开发银行         周一公告，将于周四(3月1日)招标增
发总额不超过180亿元人民币三期固息债，期限包括两年、五年和七年。
    
    上述债券分别为该行2018年第二期               、2017年第12期               和
2017年第八期               的增发债，票面利率依次为4.53%、4.44%和4.30%。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2018年2期/2017年12期/2017年8期增发
    ----------------------------------------------------
    招标上限          2/7年：50亿；5年：80亿
    期限/计息方式     2/5/7年固息
    招标时间          3月1日14:30-15:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            3月5日
    起息日            2年：2018/2/7；5年：2017/11/9
                      7年：2017/8/21                     
    分销期            3月2日-3月5日
    上市日            3月7日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            2年：0.05%；5/7年：0.10%
    ----------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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