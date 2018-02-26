中国新债：国开行周四将招标增发至多180亿元三期债，期限2/5/7年

路透上海2月26日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月1日)招标增 发总额不超过180亿元人民币三期固息债，期限包括两年、五年和七年。 上述债券分别为该行2018年第二期 、2017年第12期 和 2017年第八期 的增发债，票面利率依次为4.53%、4.44%和4.30%。 具体发行条款如下： 2018年2期/2017年12期/2017年8期增发 ---------------------------------------------------- 招标上限 2/7年：50亿；5年：80亿 期限/计息方式 2/5/7年固息 招标时间 3月1日14:30-15:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 3月5日 起息日 2年：2018/2/7；5年：2017/11/9 7年：2017/8/21 分销期 3月2日-3月5日 上市日 3月7日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 2年：0.05%；5/7年：0.10% ----------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞； 审校 林高丽)