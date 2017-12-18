中国新债：国开行周四招标增发至多210亿元五期债，期限1/3/5/7年

路透上海12月18日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(21日)招标增发 五期固息债，发行总量不超过210亿元，期限一、三、五和七年；其中包括两期一年品种， 含2017年第三期(实际剩余约一个月)及今年第11期的增发债。 上述1-7年债分别为国开行今年第三期 、第11期 、今 年第九期 、第12期 和第八期 的增发债， 票面利率为3.20%、3.83%、4.14%、4.44%、4.30%。 具体发行条款如下： 2017年第3/11/9/12/8期增发债 ------------------------------------------------------------ 招标上限 1年(170203)：50亿元 1(170211)/3/5/7年：40亿 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1(170211)/3年：12月21日14:30-15:30 1(170203)/5/7年：12月21日14:30-16:10 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 12月25日 起息日 1年(170211)：2017/10/20；1年(170203)：2017/1/23； 3年：2017/9/11；5年：2017/11/9；7年：2017/8/21 分销期 12月22日-12月25日 上市日 12月27日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年:无；3年:0.05%；5/7年:0.10% -----------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)