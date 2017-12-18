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中国新债：国开行周四招标增发至多210亿元五期债，期限1/3/5/7年
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December 18, 2017 / 3:26 AM / 2 days ago

中国新债：国开行周四招标增发至多210亿元五期债，期限1/3/5/7年

2 分钟阅读

    路透上海12月18日 - 中国国家开发银行         周一公告，将于周四(21日)招标增发
五期固息债，发行总量不超过210亿元，期限一、三、五和七年；其中包括两期一年品种，
含2017年第三期(实际剩余约一个月)及今年第11期的增发债。 
    
    上述1-7年债分别为国开行今年第三期               、第11期               、今
年第九期               、第12期               和第八期               的增发债，
票面利率为3.20%、3.83%、4.14%、4.44%、4.30%。        
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第3/11/9/12/8期增发债
    ------------------------------------------------------------
    招标上限          1年(170203)：50亿元
                      1(170211)/3/5/7年：40亿
    期限/计息方式     1/3/5/7年固息
    招标时间          1(170211)/3年：12月21日14:30-15:30
                      1(170203)/5/7年：12月21日14:30-16:10
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            12月25日
    起息日            1年(170211)：2017/10/20；1年(170203)：2017/1/23；
                      3年：2017/9/11；5年：2017/11/9；7年：2017/8/21
    分销期            12月22日-12月25日                      
    上市日            12月27日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年:无；3年:0.05%；5/7年:0.10%
    -----------------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)

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