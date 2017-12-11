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中国新债：国开行周四招标增发至多290亿元五期债，期限1/3/5/7年
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December 11, 2017 / 3:05 AM / in 2 days

中国新债：国开行周四招标增发至多290亿元五期债，期限1/3/5/7年

2 分钟阅读

    路透上海12月11日 - 中国国家开发银行         周一公告，将于周四(14日)招标增发
五期固息债，发行总量不超过290亿元，期限一、三、五和七年；其中包括两期三年品种，
含2015年第一期(实际剩余期限28天)及今年第九期的增发债。 
    
    上述1-7年债分别为国开行今年第11期              、2015年第一期               
、今年第九期               、第12期               和第八期               的增发
债，票面利率为3.83%、3.85%、4.14%、4.44%、4.30%。        
    
    具体发行条款如下：
    
             2015年第一期及2017年第11/9/12/8期增发债
    ------------------------------------------------------------
    招标上限          3年(150201)：100亿元
                      1/3/5年：50亿；7年：40亿   
    期限/计息方式     1/3/5/7年固息
    招标时间          1/3年：12月14日14:30-15:30
                      3(150201)/5/7年：12月14日14:30-16:10
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            12月18日
    起息日            1年：2017/10/20；3年(150201)：2015/1/8；3年：2017/9/11
                      5年：2017/11/9；7年：2017/8/21
    分销期            12月15日-12月18日                      
    上市日            12月20日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年及3年(150201):无；3年:0.05%；5/7年:0.10%
    -----------------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)

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