中国新债：国开行周四招标增发至多290亿元五期债，期限1/3/5/7年

路透上海12月11日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(14日)招标增发 五期固息债，发行总量不超过290亿元，期限一、三、五和七年；其中包括两期三年品种， 含2015年第一期(实际剩余期限28天)及今年第九期的增发债。 上述1-7年债分别为国开行今年第11期 、2015年第一期 、今年第九期 、第12期 和第八期 的增发 债，票面利率为3.83%、3.85%、4.14%、4.44%、4.30%。 具体发行条款如下： 2015年第一期及2017年第11/9/12/8期增发债 ------------------------------------------------------------ 招标上限 3年(150201)：100亿元 1/3/5年：50亿；7年：40亿 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1/3年：12月14日14:30-15:30 3(150201)/5/7年：12月14日14:30-16:10 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 12月18日 起息日 1年：2017/10/20；3年(150201)：2015/1/8；3年：2017/9/11 5年：2017/11/9；7年：2017/8/21 分销期 12月15日-12月18日 上市日 12月20日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年及3年(150201):无；3年:0.05%；5/7年:0.10% -----------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)