中国新债：国开行调整今日上交所数量招标发行债券计划，取消五年期增发

路透上海11月9日 - 中国国家开发银行周四公告称，拟调整今日在上海证券交易所以数量招标发行债券的计划，取消五年期品种的增发，仅保留两年期，拟发行量仍为不超过60亿元。

国开行原计划今日下午数量招标增发不超过86.3亿元人民币的两期固息债，两年与五年期上限各为60亿元和26.3亿元。两期债分别为国开行2017年交易所第一期和第二期金融债的增发，票面利率分别为3.78%和3.91%。

国开行10月26日在深交所首度尝试数量招标，两期增发债均未达到设定的发行上限，未获满额认购。其中一年期中标量78.7亿元、三年期9.5亿元，参考收益率3.4130%和4.3004%，此前设定的发行上限分别为100亿元和50亿元。

具体发行条款如下：

2017年交易所第1期增发债

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发行上限 2年：60亿元

期限/计息方式 2年固息

招标时间 11月9日下午14:30-15:30

招标方式 单一价格数量招标

缴款日 11月14日

起息日 4月6日

分销期 11/10-11/13

上市日 11月15日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承销费 2年：0.05%

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参看详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)