中国新债：国开行调降周二增发债规模合计90亿，其中10年期大减70亿

路透上海11月13日 - 中国国家开发银行 周一公告，不包括追加发行在内，将 周二(14日)原计划315亿元人民币的五期增发债招标发行上限，调降90亿元至225亿，其中五 年期减少20亿，10年期减少70亿，一、三、七年三个期限计划规模未变。 此前公告条款并显示，一年和三年期招标结束后可追加发行，用于柜台分销。首场招标 结束后，国开行有权向工行、农行、中行各追加发行不超过3亿元、25亿元和3亿元的一年期 债券，三年期可分别向上述三家银行追加不超过3亿元、3.38亿元和3亿元。 具体发行条款如下： 2017年第11/9/12/8/15期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1/5/7年：40亿；3年：55亿；10年：50亿 追加发行上限 1年：31亿元；3年：9.38亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 首场招标时间 1/3/5年：11月14日9:30-10:30 7/10年：11月14日9:30-11:10 追加招标时间 1/3年：首场招标结束后20分钟 招标方式 单一价格或利率（荷兰式） 缴款日 1/3年：11月17日；5/7/10年：11月15日 起息日 1年：2017/10/20；3年：2017/9/11； 5年：2017/11/9；7年：2017/8/21； 10年：2017/8/24 分销期 1/3年：11月15日-11月17日； 5/7/10年：11月15日 上市日 1/3年：11月21日；5/7/10年：11月17日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%； 5/7年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 屈桂娟)