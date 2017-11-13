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中国新债：国开行调降周二增发债规模合计90亿，其中10年期大减70亿
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2017年11月13日 / 上午10点34分 / 2 天前

中国新债：国开行调降周二增发债规模合计90亿，其中10年期大减70亿

2 分钟阅读

    路透上海11月13日 - 中国国家开发银行         周一公告，不包括追加发行在内，将
周二(14日)原计划315亿元人民币的五期增发债招标发行上限，调降90亿元至225亿，其中五
年期减少20亿，10年期减少70亿，一、三、七年三个期限计划规模未变。
    
    此前公告条款并显示，一年和三年期招标结束后可追加发行，用于柜台分销。首场招标
结束后，国开行有权向工行、农行、中行各追加发行不超过3亿元、25亿元和3亿元的一年期
债券，三年期可分别向上述三家银行追加不超过3亿元、3.38亿元和3亿元。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第11/9/12/8/15期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1/5/7年：40亿；3年：55亿；10年：50亿
    追加发行上限      1年：31亿元；3年：9.38亿元
    期限/计息方式     1/3/5/7/10年固息
    首场招标时间      1/3/5年：11月14日9:30-10:30
                      7/10年：11月14日9:30-11:10
    追加招标时间      1/3年：首场招标结束后20分钟
    招标方式          单一价格或利率（荷兰式）
    缴款日            1/3年：11月17日；5/7/10年：11月15日
    起息日            1年：2017/10/20；3年：2017/9/11；
                      5年：2017/11/9；7年：2017/8/21；
                      10年：2017/8/24
    分销期            1/3年：11月15日-11月17日；
                      5/7/10年：11月15日
    上市日            1/3年：11月21日；5/7/10年：11月17日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%；
                      5/7年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 屈桂娟)

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