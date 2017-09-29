中国新债：国开行10月10日将招标增发至多300亿元五期债，期限1-10年

路透上海9月29日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于10月10日招标增发至 多300元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。 上述五期债为该行今年第七期 、第九期 、第六期CN1 70206=CFXS、第八期 和第15期 的增发债，票面利率分别 为3.53%、4.14%、4.02%、4.30%和4.24%。 具体发行条款如下： 2017年第7/9/6/8/15期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1/7年：30亿；3年：40亿； 5年：50亿；10年：150亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：10月10日9:30-10:30 7/10年：10月10日9:30-11:10 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 10月12日 起息日 1年：2017/7/11；3年：2017/9/11； 5年：2017/4/17；7年：2017/8/21； 10年：2017/8/24 分销期 10月11日-10月12日 上市日 10月16日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%； 5/7年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)