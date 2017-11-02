中国新债：大连下周四将招标发行80.2亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透北京11月2日 - 中国大连市财政局周四公告称，将于下周四(9日)招标发行总额80. 1793亿元人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七和10年四个期限。 上述一般债和专项债均全部为置换债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述 债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 14.9822 11月9日14:00-14:40 11月10日 5年 22.4443 7年 22.4559 10年 14.9706 小计 74.8530 专项债券 3年 1.0653 11月9日15:00-15:40 11月10日 5年 1.5979 7年 1.5979 10年 1.0652 小计 5.3263 总计 80.1793 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.8万亿元，其中定向 占比约28%，公开招标占比约72%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)