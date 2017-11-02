FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国新债：大连下周四将招标发行80.2亿元一般及专项地方债，期限3-10年
频道
专题
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
半岛局势
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
焦点：特朗普选择立场居中的鲍威尔担任美联储主席
深度分析
焦点：特朗普选择立场居中的鲍威尔担任美联储主席
财新中国10月服务业PMI小幅回升至51.2 综合PMI降至16个月最低
中国财经
财新中国10月服务业PMI小幅回升至51.2 综合PMI降至16个月最低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月2日 / 上午9点45分 / 1 天前

中国新债：大连下周四将招标发行80.2亿元一般及专项地方债，期限3-10年

2 分钟阅读

    路透北京11月2日 - 中国大连市财政局周四公告称，将于下周四(9日)招标发行总额80.
1793亿元人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七和10年四个期限。
    
    上述一般债和专项债均全部为置换债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述
债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：   
   类别       期限     规模(亿元       招标时间          发行期
                           )                           
 一般债券      3年      14.9822   11月9日14:00-14:40    11月10日
               5年      22.4443                        
               7年      22.4559                             
              10年      14.9706                             
   小计                 74.8530                             
 专项债券      3年      1.0653    11月9日15:00-15:40    11月10日
               5年      1.5979                         
               7年      1.5979                         
              10年      1.0652                              
   小计                 5.3263                              
   总计                 80.1793                             
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
  
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.8万亿元，其中定向
占比约28%，公开招标占比约72%。(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below