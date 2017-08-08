中国新债：大连定向发行275.7亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海8月8日 - 中国大连市财政局周二公告，当日采用定向承销方式发行了总额275.7206亿元人民币 的一般和专项债券，其中一般债含五和10年两个期限，专项债含三、五和10年三个期限，中标利率均较下限( 同期限国债收益率五日均值)上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 82.2145 5 4.11 3.58 53 15 券 61.9680 10 4.18 3.64 54 15 小计 144.1825 专项债 10 3 3.99 3.47 52 15 券 74.8925 5 4.11 3.58 53 15 46.6456 10 4.18 3.64 54 15 小计 131.5381 总计 275.7206 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量 原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债 券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方 式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here ； here (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)