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6 天前
中国新债：大连定向发行275.7亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%
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2017年8月8日 / 早上6点54分 / 6 天前

中国新债：大连定向发行275.7亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月8日 - 中国大连市财政局周二公告，当日采用定向承销方式发行了总额275.7206亿元人民币
的一般和专项债券，其中一般债含五和10年两个期限，专项债含三、五和10年三个期限，中标利率均较下限(
同期限国债收益率五日均值)上浮15%。         
    
    以下为本次定向地方债具体发行情况： 
    
 债券类   规模（亿元  期限（年   利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
   别         ）         ）         ）         ）            ）           ）
 一般债    82.2145        5        4.11       3.58           53           15
   券                                                                 
           61.9680       10        4.18       3.64           54           15
  小计    144.1825                                                         
 专项债       10          3        3.99       3.47           52           15
   券                                                                 
           74.8925        5        4.11       3.58           53           15
           46.6456       10        4.18       3.64           54           15
  小计    131.5381                                                               
  总计    275.7206                                                               
 
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量
原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债
券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方
式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 herehere
    

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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