中国新债：天津下周二将发行65.9亿一般和专项地方债，含6亿土储债

路透北京11月28日 - 中国天津市财政局周二公告称，将于下周二(12月5日)招标发行总额65.9亿元人民币的一般和专项地方债，期限三年和五年，其中6亿元为土地储备专项债。 上述一般债仅含三年期，全部为新增债券；普通专项债亦仅含三年期品种，其中新增债券1.6亿元，置换债券45.9亿元；土地储备专项债共发行一期，期限五年，全部为新增债券。 联合资信评估有限公司对上述债券评级全部为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 起息日 一般债券 3年 12.4 12月5日9:30-10:10 12月6日 专项债券 3年 47.5 12月5日10:30-11:10 12月6日 土地储备专项债 5年 6 12月5日10:30-11:10 12月6日 总计 65.9 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here here (发稿 侯向明；审校 张喜良)