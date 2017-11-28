FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国新债：天津下周二将发行65.9亿一般和专项地方债，含6亿土储债
频道
专题
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
美联储
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
深度分析
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
深度分析
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月28日 / 上午9点21分 / 1 天前

中国新债：天津下周二将发行65.9亿一般和专项地方债，含6亿土储债

2 分钟阅读

    路透北京11月28日 - 中国天津市财政局周二公告称，将于下周二(12月5日)招标发行总额65.9亿元人民币的一般和专项地方债，期限三年和五年，其中6亿元为土地储备专项债。
    
    上述一般债仅含三年期，全部为新增债券；普通专项债亦仅含三年期品种，其中新增债券1.6亿元，置换债券45.9亿元；土地储备专项债共发行一期，期限五年，全部为新增债券。
    
    联合资信评估有限公司对上述债券评级全部为AAA级。    
        
    具体发行明细如下：   
      类别         期限   规模(亿元)       招标时间          起息日
    一般债券       3年       12.4      12月5日9:30-10:10    12月6日
    专项债券       3年       47.5     12月5日10:30-11:10    12月6日
 土地储备专项债    5年        6       12月5日10:30-11:10    12月6日
      总计                   65.9                               
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here
    here

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below