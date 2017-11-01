中国新债：宁夏下周二将招标发行27.9亿元一般及专项地方债，期限5-10年

路透上海11月1日 - 中国宁夏回族自治区财政厅周三公告称，将于下周二(11月7日)招 标发行总额27.9271亿元人民币的一般和专项地方债，含五、七和10年三个期限。 上述一般债和专项债均全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 6 11月7日9:30-10:10 11月8日 7年 6 10年 8.7664 小计 20.7664 专项债券 5年 2.1607 11月7日10:30-11:10 11月8日 10年 5 小计 7.1607 总计 27.9271 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.8万亿元，其中定向 占比约28%，公开招标占比约72%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳； 审校 林高丽)