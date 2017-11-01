FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国新债：宁夏下周二将招标发行27.9亿元一般及专项地方债，期限5-10年
频道
专题
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
半岛局势
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
焦点：特斯拉推迟Model 3量产时间且创史上最大季度亏损 股价重挫
深度分析
焦点：特斯拉推迟Model 3量产时间且创史上最大季度亏损 股价重挫
美国不参与的TPP谈判接近尾声
国际财经
美国不参与的TPP谈判接近尾声
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月1日 / 早上8点13分 / 1 天前

中国新债：宁夏下周二将招标发行27.9亿元一般及专项地方债，期限5-10年

2 分钟阅读

    路透上海11月1日 - 中国宁夏回族自治区财政厅周三公告称，将于下周二(11月7日)招
标发行总额27.9271亿元人民币的一般和专项地方债，含五、七和10年三个期限。
    
    上述一般债和专项债均全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司对上述债券评级为
AAA。
    
    具体发行明细如下：   
   类别       期限    规模(亿元       招标时间          发行期
                          )                           
 一般债券     5年         6       11月7日9:30-10:10    11月8日
              7年         6                                
              10年     8.7664                              
   小计                20.7664                             
 专项债券     5年      2.1607    11月7日10:30-11:10    11月8日
              10年        5                                
   小计                7.1607                              
   总计                27.9271                             
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮30%。
  
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.8万亿元，其中定向
占比约28%，公开招标占比约72%。(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here
                                    here

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below