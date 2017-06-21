中国新债：宁夏定向发行43亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%

路透上海6月21日 - 中国宁夏回族自治区财政厅周三公告，当日采用定向承销方式发行 了总额43.386亿元人民币的一般和专项债券，其中一般债包括三、五、七和10年，专项债仅 为五年一种，中标利率均较下限(同期限国债收益率五日均值)上浮16%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模 期限 利率(%) 基准利率 上浮基 上浮幅度 (亿元) (年) (%) 点 (%) (bp) 一般债券 4.9702 3 4.09 3.52 57 16 10 5 4.08 3.52 56 16 10 7 4.15 3.58 57 16 10 10 4.09 3.53 56 16 小计 34.9702 专项债券 8.4158 5 4.08 3.52 56 16 总计 43.386 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债， 各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应 当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)