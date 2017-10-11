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中国新债：宁夏定向发行81.85亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%
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2017年10月11日 / 上午9点11分 / 10 天内

中国新债：宁夏定向发行81.85亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%

2 分钟阅读

    路透上海10月11日 - 中国宁夏回族自治区财政厅周三公告，当日采用定向承销方式，
发行了总额81.8522亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债期限包括三、五、七和10
年，专项债包括五和10年。各期限中标利率较下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮16%
。 
    
    以下为本次定向地方债具体发行情况：   
  债券类别    规模    期限   利率    基准利   上浮基   上浮幅
             (亿元)   (年)    (%)      率       点       度
                                       (%)     (bp)      (%)
  一般债券    6.2846     3    4.14     3.57        57      16 
                  19     5    4.20     3.62        58      16 
                  19     7    4.28     3.69        59      16 
                  19    10    4.21     3.63        58      16 
    小计     63.2846                                          
  专项债券    6.5676     5    4.20     3.62        58      16 
                  12    10    4.21     3.63        58      16 
    小计     18.5676                                          
    总计     81.8522                                          
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，
各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应
当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
    参看相关细节，请点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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