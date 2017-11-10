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中国新债：安徽下周五将发行140亿土地储备专项地方债，期限含三和五年
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2017年11月10日 / 上午9点59分 / 更新于 21 小时前

中国新债：安徽下周五将发行140亿土地储备专项地方债，期限含三和五年

2 分钟阅读

    路透上海11月10日 - 中国安徽省财政厅周五公告，将于下周五(17日)招标发行总额140
.0905亿元人民币13期土地储备专项地方债，其中三年期债券两期，计划发行额23.911亿元
；五年期11期，计划发行额116.1795亿元。
    
    上述债券全部为新增债券，通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统招投标，东方
金诚国际信用评估公司对债券评级均为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别         期限   规模(亿元)       招标时间        起息日
 土地储备专项债                                               
   其中：合肥      5年      6.6119    11月17日9:30-10:10   10月20
                                                             日
      淮北         5年      4.3697                            
      宿州         5年      5.005                             
      蚌埠         5年      9.724                             
      阜阳         5年      61.089                            
      滁州         5年      2.9799                            
     马鞍山        5年     13.5195                            
      淮南         3年      8.2177    11月17日10:30-11:10  10月20
                                                             日
      铜陵         3年     15.6933                            
      芜湖         5年      0.9823                            
      宣城         5年      3.953                             
      安庆         5年      5.878                             
      黄山         5年      2.0672                            
      总计                 140.0905                           
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债
国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该
平均值上浮30%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。
 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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