中国新债：安徽下周五将发行140亿土地储备专项地方债，期限含三和五年

路透上海11月10日 - 中国安徽省财政厅周五公告，将于下周五(17日)招标发行总额140 .0905亿元人民币13期土地储备专项地方债，其中三年期债券两期，计划发行额23.911亿元 ；五年期11期，计划发行额116.1795亿元。 上述债券全部为新增债券，通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统招投标，东方 金诚国际信用评估公司对债券评级均为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 起息日 土地储备专项债 其中：合肥 5年 6.6119 11月17日9:30-10:10 10月20 日 淮北 5年 4.3697 宿州 5年 5.005 蚌埠 5年 9.724 阜阳 5年 61.089 滁州 5年 2.9799 马鞍山 5年 13.5195 淮南 3年 8.2177 11月17日10:30-11:10 10月20 日 铜陵 3年 15.6933 芜湖 5年 0.9823 宣城 5年 3.953 安庆 5年 5.878 黄山 5年 2.0672 总计 140.0905 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债 国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该 平均值上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)