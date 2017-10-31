中国新债：山东下周二将招标发行210.4亿元一般及专项地方债，期限3-7年

路透北京10月31日 - 中国山东省财政厅周二公告称，将于下周二(11月7日)招标发行总 额210.42亿元人民币的一般和专项地方债，含三、五和七年三个期限。 上述一般债规模为97.13亿元，其中新增债券2.6亿元，置换债券94.53亿元；专项债规 模为113.29亿元，其中新增债券30亿元，置换债券83.29亿元。上海新世纪资信评估投资服 务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 专项债券 5年(22期 48.79 11月7日14:00-14:40 11月8日 ) 5年(24期 4.5 ) 7年 60 小计 113.29 一般债券 3年 71.45 11月7日15:00-15:40 11月8日 5年 12.97 7年 12.71 小计 97.13 总计 210.42 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，而据山东省政府 发布的公告显示，仅一般债中三年期品种上限为前述平均值上浮15%，其余期限上限则全部 为上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)