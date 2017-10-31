FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国新债：山东下周二将招标发行210.4亿元一般及专项地方债，期限3-7年
频道
专题
焦点：韩中两国同意修复关系 摆脱萨德僵局
半岛局势
焦点：韩中两国同意修复关系 摆脱萨德僵局
原加泰罗尼亚领导人同意12月21日选举 西班牙高院传唤其作证
时事要闻
原加泰罗尼亚领导人同意12月21日选举 西班牙高院传唤其作证
焦点：10月OPEC石油产量下降 因伊拉克出口减少且其他产国继续减产
深度分析
焦点：10月OPEC石油产量下降 因伊拉克出口减少且其他产国继续减产
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月31日 / 上午10点42分 / 更新于 1 天前

中国新债：山东下周二将招标发行210.4亿元一般及专项地方债，期限3-7年

2 分钟阅读

    路透北京10月31日 - 中国山东省财政厅周二公告称，将于下周二(11月7日)招标发行总
额210.42亿元人民币的一般和专项地方债，含三、五和七年三个期限。
    
    上述一般债规模为97.13亿元，其中新增债券2.6亿元，置换债券94.53亿元；专项债规
模为113.29亿元，其中新增债券30亿元，置换债券83.29亿元。上海新世纪资信评估投资服
务有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：   
   类别       期限    规模(亿元       招标时间          发行期
                          )                           
 专项债券   5年(22期    48.79    11月7日14:00-14:40    11月8日
               )                                      
            5年(24期     4.5                               
               )                                      
              7年        60                                
   小计                113.29                              
 一般债券     3年       71.45    11月7日15:00-15:40    11月8日
              5年       12.97                              
              7年       12.71                              
   小计                 97.13                              
   总计                210.42                              
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，而据山东省政府
发布的公告显示，仅一般债中三年期品种上限为前述平均值上浮15%，其余期限上限则全部
为上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below