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中国新债：山东省下周三将发行34.65亿元专项地方债，期限五年
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2017年6月28日 / 上午11点03分 / 1 个月前

中国新债：山东省下周三将发行34.65亿元专项地方债，期限五年

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海6月28日 - 中国山东省财政厅周三公告称，将于下周三（7月5日）招标发行总额34.65亿元人民币的专项地方债，期限五年。         
    
    上述专项债为山东省今年第二批及第三批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。       
    
    具体发行明细如下：
    
   类别      期限   规模(亿元        招标时间           发行期
                        )                             
 专项债券    5年       24      7月5日下午14:00-14:40    7月6日
  (第二批)                                            
 专项债券    5年      10.65    7月5日下午15:00-15:40    7月6日
   (第三批                                            
     )                                                
   总计               34.65                                
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮23%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here
                                    here

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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