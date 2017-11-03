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中国新债：山西下周五将发行123.62亿元一般和专项地方债，期限3-10年
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2017年11月3日 / 早上8点52分 / 更新于 1 天前

中国新债：山西下周五将发行123.62亿元一般和专项地方债，期限3-10年

2 分钟阅读

    路透上海11月3日 - 中国山西省财政厅周五公告，将于下周五(10日)招标发行总额123.
62亿元人民币的一般和专项地方债，期限包括三年、五年、七年和10年。
    
    公告显示，一般地方债期限含三年、七年和10年，其中置换债券25.85亿元，新增债券4
9.42亿元；普通专项债期限10年，其中置换债券7.15亿元，新增债券35亿元；土地储备专项
债期限均为五年，全部为新增债券。东方金诚国际信用资信评估有限公司对上述债券评级为
AAA。
    
    具体发行明细如下：           
         类别           期限   规模(亿元       招标时间         起息日
                                   )                           
       一般债券          3年     58.27    11月10日14:00-14:40  11月13日
                         7年       7                               
                        10年      10                           11月13日
         小计                    75.27                             
    专项债券(普通)      10年     42.15    11月10日15:00-15:40  11月13日
  专项债券(土地储备)                                               
     其中：太原市        5年      5.4     11月10日15:00-15:40  11月13日
           运城市        5年      0.8                              
  土地储备专项债小计              6.2                              
         总计                   123.62                             
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮30%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.8万亿元，其中定向
占比约28%，公开招标占比约72%。(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 hereherehere

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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