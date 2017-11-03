中国新债：山西下周五将发行123.62亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海11月3日 - 中国山西省财政厅周五公告，将于下周五(10日)招标发行总额123. 62亿元人民币的一般和专项地方债，期限包括三年、五年、七年和10年。 公告显示，一般地方债期限含三年、七年和10年，其中置换债券25.85亿元，新增债券4 9.42亿元；普通专项债期限10年，其中置换债券7.15亿元，新增债券35亿元；土地储备专项 债期限均为五年，全部为新增债券。东方金诚国际信用资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 一般债券 3年 58.27 11月10日14:00-14:40 11月13日 7年 7 10年 10 11月13日 小计 75.27 专项债券(普通) 10年 42.15 11月10日15:00-15:40 11月13日 专项债券(土地储备) 其中：太原市 5年 5.4 11月10日15:00-15:40 11月13日 运城市 5年 0.8 土地储备专项债小计 6.2 总计 123.62 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.8万亿元，其中定向 占比约28%，公开招标占比约72%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here； here； here (发稿 吴芳； 审校 林高丽)