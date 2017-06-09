中国新债：山西下周五将发行320亿元一般及专项地方债，期限五和七年

路透北京6月9日 - 中国山西省财政厅周五公告，将于下周五（16日）通过银行间和证 交所招标发行总额320亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般债券中，置换债券45.5亿元，新增债券72亿元；专项债券中置换债券84.5亿元 ，新增债券118亿元。东方金诚国际信用评估有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 38 6月16日上午09:30-10:10 6月19日 7年 79.5 小计 117.5 专项债券 5年 182.5 6月16日上午10:30-11:10 6月19日 7年 20 小计 202.5 总计 320 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)