FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
中国新债：山西下周五将发行320亿元一般及专项地方债，期限五和七年
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月9日 / 上午9点51分 / 2 个月前

中国新债：山西下周五将发行320亿元一般及专项地方债，期限五和七年

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透北京6月9日 - 中国山西省财政厅周五公告，将于下周五（16日）通过银行间和证
交所招标发行总额320亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。
    
    上述一般债券中，置换债券45.5亿元，新增债券72亿元；专项债券中置换债券84.5亿元
，新增债券118亿元。东方金诚国际信用评估有限公司对上述债券评级为AAA。
     
    具体发行明细如下：           
     类别         期限     规模(亿元         招标时间           发行期
                               )                               
   一般债券       5年         38      6月16日上午09:30-10:10    6月19日
                  7年        79.5                                  
     小计                    117.5                                 
   专项债券       5年        182.5    6月16日上午10:30-11:10    6月19日
                  7年         20                               
     小计                    202.5                                 
     总计                     320                                  
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below