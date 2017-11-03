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中国新债：广东下周四将发行102.6亿元一般和专项地方债，期限3-7年
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2017年11月3日 / 中午11点37分 / 更新于 21 小时前

中国新债：广东下周四将发行102.6亿元一般和专项地方债，期限3-7年

2 分钟阅读

    路透北京11月3日 - 中国广东省财政厅周五公告，将于下周四(9日)招标发行总额102.6
亿元人民币的一般和专项地方债，一般债仅含三年，为该省第九期地方债第一次续发，票面
利率3.57%；专项债则含五年和七年。
    
    公告显示，上述一般债全部为置换债券，专项债则包括新增债券37亿元和置换债券34.6
亿元。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：           
         类别           期限   规模(亿元       招标时间         起息日
                                   )                           
       一般债券          3年      31      11月9日09:30-10:10    8月14日
         小计                     31                               
    专项债券(普通)       5年     35.8     11月9日10:30-11:10   11月10日
                         7年     35.8                              
         小计                    71.6                          
         总计                    102.6                             
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债
国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该
平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.8万亿元，其中定向
占比约28%，公开招标占比约72%。(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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