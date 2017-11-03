中国新债：广东下周四将发行102.6亿元一般和专项地方债，期限3-7年

路透北京11月3日 - 中国广东省财政厅周五公告，将于下周四(9日)招标发行总额102.6 亿元人民币的一般和专项地方债，一般债仅含三年，为该省第九期地方债第一次续发，票面 利率3.57%；专项债则含五年和七年。 公告显示，上述一般债全部为置换债券，专项债则包括新增债券37亿元和置换债券34.6 亿元。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 一般债券 3年 31 11月9日09:30-10:10 8月14日 小计 31 专项债券(普通) 5年 35.8 11月9日10:30-11:10 11月10日 7年 35.8 小计 71.6 总计 102.6 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债 国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该 平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.8万亿元，其中定向 占比约28%，公开招标占比约72%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)