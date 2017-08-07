中国新债：广东周五将招标发行101亿元一般及专项地方债，期限3/5/7年

路透上海8月7日 - 中国广东省财政厅近期在深交所公告称，将于周五(11日)招标发行 总额101亿元人民币的一般和专项地方债，一般债包括三、五和七年期，专项债期限五、七 年。 上述一般债和专项债全部为置换债，一般债为广东省今年第三批，专项债为广东省今年 第五批；将通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统进行招标。上海新世纪资信评估投 资服务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 21.2 8月11日9:30-10:10 8月14日 5年 15.9 7年 15.9 小计 53 专项债券 5年 24 8月11日10:30-11:10 8月14日 7年 24 小计 48 总计 101 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲 线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15% 。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选 here here here here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)