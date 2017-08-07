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中国新债：广东周五将招标发行101亿元一般及专项地方债，期限3/5/7年
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2017年8月7日 / 凌晨1点12分 / 6 天内

中国新债：广东周五将招标发行101亿元一般及专项地方债，期限3/5/7年

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月7日 - 中国广东省财政厅近期在深交所公告称，将于周五(11日)招标发行
总额101亿元人民币的一般和专项地方债，一般债包括三、五和七年期，专项债期限五、七
年。
    
    上述一般债和专项债全部为置换债，一般债为广东省今年第三批，专项债为广东省今年
第五批；将通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统进行招标。上海新世纪资信评估投
资服务有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别            期限       规模(亿元        招标时间           发行期
                                     )                             
    一般债券           3年         21.2       8月11日9:30-10:10      8月14日
                       5年         15.9                            
                       7年         15.9                                 
      小计                          53                             
    专项债券           5年          24       8月11日10:30-11:10      8月14日
                       7年          24                             
      小计                          48                                  
      总计                          101                                 
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲
线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%
。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
     参看详情，可点选 here
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 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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