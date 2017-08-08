中国新债：广东周四将发行253亿元专项债，含首批收费公路专项债

路透上海8月8日 - 中国广东省财政厅周一晚公告称，将于周四(8月10日)招标发行253亿元人民币土地储 备专项债和收费公路专项债；其中收费公路专项债为地方政府中首发。 继土地储备专项债后，中国财政部和交通运输部7月12日联合发布通知，在政府收费公路领域开展试点， 发行收费公路专项债券，规范政府收费公路融资行为；稳步开好政府规范举债“前门”，助推经济持续健康发 展。 上述债券全部为新增专项债券，其中土地储备专项债20期共190亿元，涉及20个地市，期限均为五年；收 费公路专项债一期，发行规模63亿元，期限七年。通过财政部政府债券发行系统招标。上海新世纪资信评估投 资服务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 债券类型 行政区域 规模(亿元 期限 招标时间 发行期 ) 土地储备专项 广州市 43.06 5年 8月10日下午14:00-14:40 8月11日 债 珠海市 4.5 5年 汕头市 6.67 5年 佛山市 24.64 5年 韶关市 4.15 5年 河源市 4.37 5年 梅州市 15.53 5年 惠州市 10.3 5年 8月10日下午15:00-15:40 8月11日 汕尾市 13.56 5年 东莞市 0.84 5年 中山市 21.77 5年 江门市 1.67 5年 阳江市 6.41 5年 湛江市 6.34 5年 茂名市 7.7 5年 8月10日下午16:00-16:40 8月11日 肇庆市 3.69 5年 清远市 2.65 5年 潮州市 6.42 5年 揭阳市 4.36 5年 云浮市 1.37 5年 小计 190 收费公路专项 广东省 63 7年 8月10日下午16:00-16:40 8月11日 债 小计 63 金额合计 253 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1- 5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方 式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)