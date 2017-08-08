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中国新债：广东周四将发行253亿元专项债，含首批收费公路专项债
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2017年8月8日 / 凌晨1点08分 / 6 天前

中国新债：广东周四将发行253亿元专项债，含首批收费公路专项债

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透上海8月8日 - 中国广东省财政厅周一晚公告称，将于周四(8月10日)招标发行253亿元人民币土地储
备专项债和收费公路专项债；其中收费公路专项债为地方政府中首发。
    
    继土地储备专项债后，中国财政部和交通运输部7月12日联合发布通知，在政府收费公路领域开展试点，
发行收费公路专项债券，规范政府收费公路融资行为；稳步开好政府规范举债“前门”，助推经济持续健康发
展。
    
    上述债券全部为新增专项债券，其中土地储备专项债20期共190亿元，涉及20个地市，期限均为五年；收
费公路专项债一期，发行规模63亿元，期限七年。通过财政部政府债券发行系统招标。上海新世纪资信评估投
资服务有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：            
   债券类型    行政区域  规模(亿元  期限         招标时间           发行期
                             )                                    
 土地储备专项   广州市     43.06    5年   8月10日下午14:00-14:40   8月11日
      债                                                          
                珠海市      4.5     5年                                
                汕头市     6.67     5年                                
                佛山市     24.64    5年                                
                韶关市     4.15     5年                                
                河源市     4.37     5年                                
                梅州市     15.53    5年                                
                惠州市     10.3     5年   8月10日下午15:00-15:40   8月11日
                汕尾市     13.56    5年                                
                东莞市     0.84     5年                                
                中山市     21.77    5年                                
                江门市     1.67     5年                                
                阳江市     6.41     5年                                
                湛江市     6.34     5年                                
                茂名市      7.7     5年   8月10日下午16:00-16:40   8月11日
                肇庆市     3.69     5年                                
                清远市     2.65     5年                                
                潮州市     6.42     5年                                
                揭阳市     4.36     5年                                
                云浮市     1.37     5年                                
                 小计       190                                        
 收费公路专项   广东省      63      7年   8月10日下午16:00-16:40   8月11日
      债                                                          
                 小计       63                                         
               金额合计     253                                        
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-
5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方
式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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