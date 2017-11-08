中国新债：广东定向发83.05亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海11月8日 - 中国广东省财政厅周三公告称，当日采用定向承销方式，发行了总 额83.0477亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债期限包括三、五、七和10年，专项 债含五年和七年，各期限中标利率较下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模 期限 利率 基准利 上浮基 上浮幅 (亿元) (年) (%) 率 点 度 (%) (bp) (%) 一般债券 7.9116 3 4.23 3.68 55 15 23.7362 5 4.47 3.88 59 15 23.7362 7 4.50 3.91 59 15 23.7362 10 4.45 3.87 58 15 小计 79.1202 专项债券 1.9638 5 4.47 3.88 59 15 1.9637 7 4.50 3.91 59 15 小计 3.9275 总计 83.0477 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债， 各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应 当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。 (完) 参看相关细节，请点选中国债券信息网 here here (发稿 边竞； 审校 林高丽)