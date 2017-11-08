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中国新债：广东定向发83.05亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%
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2017年11月8日 / 上午9点20分 / 1 天前

中国新债：广东定向发83.05亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

2 分钟阅读

    路透上海11月8日 - 中国广东省财政厅周三公告称，当日采用定向承销方式，发行了总
额83.0477亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债期限包括三、五、七和10年，专项
债含五年和七年，各期限中标利率较下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 
    
    以下为本次定向地方债具体发行情况：   
    债券类别        规模      期限   利率    基准利   上浮基   上浮幅
                   (亿元)     (年)    (%)      率       点       度
                                               (%)     (bp)      (%)
    一般债券       7.9116      3     4.23     3.68      55       15
                   23.7362     5     4.47     3.88      59       15
                   23.7362     7     4.50     3.91      59       15
                   23.7362     10    4.45     3.87      58       15
      小计         79.1202                                        
     专项债券      1.9638      5     4.47     3.88      59       15
                   1.9637      7     4.50     3.91      59       15
      小计         3.9275                                         
      总计         83.0477                                        
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，
各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应
当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。
(完)
    
    参看相关细节，请点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)

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