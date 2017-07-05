中国新债：广西下周一将发行200亿元一般及专项地方债，期限5/7/10年

路透上海7月5日 - 中国广西省财政厅周二晚公告，将于下周一(10日)招标发行总额200 元人民币一般及专项地方债，其中一般债仅一期10年品种，专项债分三期，期限五年、七年 。 上述一般及专项地方债均为该省今年第三批，全部为置换债券。中债资信评估有限责任 公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 10年 65 7月10日下午14:00-14:4 7月11日 0 小计 65 专项债券 5年 32 7月10日下午14:00-14:4 7月11日 0 5年 8 7年 95 小计 135 总计 200 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)