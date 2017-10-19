中国新债：广西下周二招标发148亿元一般及专项地方债，期限3/7/10年

路透北京10月19日 - 中国广西壮族自治区财政厅周四公告称，将于下周二(24日)招标发行总额148亿元人民币的一般和专项地方债，一般债期限仅10年，专项债含三年、七年和10年三个期限。 上述一般债发行规模为30亿元，专项债发行规模为118亿元，均全部为置换债券。在专项债中，三年期品种分两期招标，其中第13期对应车辆通行费，规模11亿元；第14期对应国有土地出让金收入，规模47亿元。 中债资信评估有限责任公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 10年 30 10月24日14:00-14:40 10月25日 小计 30 专项债券 3年（13期） 11 10月24日15:00-15:40 10月25日 3年（14期） 47 7年 20 10年 40 小计 118 总计 148 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明；审校 张喜良)