FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 天前
中国新债：广西下周四将发行275亿元一般及专项地方债，期限含3/5/7/10年
#半岛局势
#路透精英汇
#“通俄门”
#人民币汇改
#图片精选
频道
专题
热点聚焦：朝鲜工厂忙着生产“中国制造”服装并销往全球--贸易商
半岛局势
热点聚焦：朝鲜工厂忙着生产“中国制造”服装并销往全球--贸易商
中国7月工业、投资和消费均逊预期 下半年经济料稳中趋缓
中国财经
中国7月工业、投资和消费均逊预期 下半年经济料稳中趋缓
焦点：英国称退欧协商应向下一阶段迈进 内阁大臣口径一致
深度分析
焦点：英国称退欧协商应向下一阶段迈进 内阁大臣口径一致
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月11日 / 凌晨2点26分 / 3 天前

中国新债：广西下周四将发行275亿元一般及专项地方债，期限含3/5/7/10年

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月11日 - 中国广西壮族自治区财政厅周四稍晚公告，将于下周四(17日)招标
发行总额275亿元人民币的一般及专项地方债，期限含三年、五年、七年和10年。
    
    上述一般和专项地方债券全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AA
A。
     
    具体发行明细如下：           
     类别        期限     规模(亿元         招标时间           发行期
                              )                               
 一般债券         3年        46      8月17日下午14:00-14:40   8月18日
                  5年        24                               
                  7年        24                               
 小计                        94                               
 专项债券         3年        26      8月17日下午15:00-15:40   8月18日
                  7年         77                              
                  10年        78                              
 小计                        181                              
 总计                        275                              
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮30%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
                                   here

 (发稿 吴芳；审校 林高丽)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below