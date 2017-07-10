中国新债：广西定向发行21.3亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%

路透上海7月10日 - 中国广西壮族自治区财政厅周一公告，当日采用定向承销方式发行了总额21.3061亿元人民币的一般和专项债券，各含五年品种一期，中标利率均较下限(同期限国债收益率五日均值)上浮16%。 今年已发行的定向地方债中，此前除宁夏、重庆两批债票面利率较国债基准上浮16%，其余上浮比例均为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 6.5605 5 4.07 3.51 56 16 券 小计 6.5605 专项债 14.7456 5 4.07 3.51 56 16 券 小计 14.7456 总计 21.3061 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)