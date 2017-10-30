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中国新债：新疆下周一将招标发行113.6亿元一般及专项地方债，期限3/7年
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2017年10月30日 / 上午10点36分 / 1 天前

中国新债：新疆下周一将招标发行113.6亿元一般及专项地方债，期限3/7年

2 分钟阅读

    路透北京10月30日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周一公告称，将于下周一(11月6日)
招标发行总额113.6亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债为三年期，专项债为七年
期。
    
    上述一般债中，新增债券为5.35亿元，置换债券为86.05亿元；专项债则全部为置换债
券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别            期限       规模(亿元        招标时间           发行期
                                     )                             
    一般债券           3年         91.4       11月6日9:30-10:10      11月7日
    专项债券           7年         22.2      11月6日10:30-11:10      11月7日
      总计                         113.6                                
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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