中国新债：新疆27日将发38.6亿一般和专项地方债，启动今年公开招标发行

路透上海2月14日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周三公告，将于27日招标发行总额38 .6亿元人民币两期地方债，一般和专项债各一期，期限均为三年，标志着今年地方债公开招 标发行开始启动。 上述两期债全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级均为AAA级。 2月伊始，湖北省以定向方式启动今年地方债发行，当前累计发行额为200.55亿元。 以下为发行明细： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 起息日 一般债券 3年 14 2月27日9:30-10:10 2月28日 专项债券 3年 24.6 2月27日10:30-11:10 2月28日 合计 38.6 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间为招标日前五个工作日 中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮20% 之间。 据路透统计，中国2017年全年累计发行地方债43,580.9399亿元，规模较2016年下降近 三成。当年以公开招标方式发行的地方债占比74.5%，定向发行占比25.5%，与2016年基本持 平。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)