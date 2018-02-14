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February 14, 2018 / 3:03 AM / 2 days ago

中国新债：新疆27日将发38.6亿一般和专项地方债，启动今年公开招标发行

1 分钟阅读

    路透上海2月14日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周三公告，将于27日招标发行总额38
.6亿元人民币两期地方债，一般和专项债各一期，期限均为三年，标志着今年地方债公开招
标发行开始启动。
    
    上述两期债全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级均为AAA级。
    
    2月伊始，湖北省以定向方式启动今年地方债发行，当前累计发行额为200.55亿元。
    
    以下为发行明细：
    类别      期限   规模(亿元)       招标时间          起息日
  一般债券    3年        14       2月27日9:30-10:10    2月28日
  专项债券    3年       24.6     2月27日10:30-11:10    2月28日
    合计                38.6                               
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间为招标日前五个工作日
中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮20%
之间。
         
    据路透统计，中国2017年全年累计发行地方债43,580.9399亿元，规模较2016年下降近
三成。当年以公开招标方式发行的地方债占比74.5%，定向发行占比25.5%，与2016年基本持
平。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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