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March 9, 2018 / 10:32 AM / a day ago

中国新债：江西下周五将发行204亿元一般和专项地方债，期限3-10年

2 分钟阅读

    路透上海3月9日 - 中国江西省财政厅周五公告，将于下周五(16日)招标发行总额204.2
819亿元人民币一般和专项地方债，期限包括三年、五年、七年和10年。
    
    上述债券全部为置换债券，上海新世纪资信评估投资服务公司对债券评级为AAA。
        
    以下为发行明细：
    类别       期限    规模(亿元)       招标时间        起息日
  一般债券      3年     13.0733    3月16日9:30-10:10   3月19日
                5年     39.2197                            
                7年     39.2197                            
               10年     39.2197                            
    小计                130.7324                           
  专项债券      3年     18.3873    3月16日10:30-11:10  3月19日
                5年     18.3874                            
                7年     18.3874                            
               10年     18.3874                            
    小计                73.5495                            
    合计                204.2819                           
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间为招标日前五个工作日
中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮20%
之间。
         
    据路透统计，中国2017年全年累计发行地方债43,580.9399亿元，规模较2016年下降近
三成。当年以公开招标方式发行的地方债占比74.5%，定向发行占比25.5%，与2016年基本持
平。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 李宏薇；审校 杨淑祯)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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