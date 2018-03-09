中国新债：江西下周五将发行204亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海3月9日 - 中国江西省财政厅周五公告，将于下周五(16日)招标发行总额204.2 819亿元人民币一般和专项地方债，期限包括三年、五年、七年和10年。 上述债券全部为置换债券，上海新世纪资信评估投资服务公司对债券评级为AAA。 以下为发行明细： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 起息日 一般债券 3年 13.0733 3月16日9:30-10:10 3月19日 5年 39.2197 7年 39.2197 10年 39.2197 小计 130.7324 专项债券 3年 18.3873 3月16日10:30-11:10 3月19日 5年 18.3874 7年 18.3874 10年 18.3874 小计 73.5495 合计 204.2819 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间为招标日前五个工作日 中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮20% 之间。 据路透统计，中国2017年全年累计发行地方债43,580.9399亿元，规模较2016年下降近 三成。当年以公开招标方式发行的地方债占比74.5%，定向发行占比25.5%，与2016年基本持 平。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 李宏薇；审校 杨淑祯)