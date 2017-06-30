中国新债：江西下周五将发行377.5亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海6月30日 - 中国江西省财政厅周五公告，将于下周五(7月7日)招标发行总额37 7.5元人民币一般及专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述一般及专项地方债均为该省今年第二批，全部为新增债券。上海新世纪资信评估投 资服务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 16.05 7月7日下午14:00-14:40 7月10日 5年 48.15 7年 48.15 10年 48.15 小计 160.5 专项债券 3年 54.25 7月7日下午15:00-15:40 7月10日 5年 54.25 7年 54.25 10年 54.25 小计 217 小计 377.5 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)